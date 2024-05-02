В Угорщині після конфлікту на роботі від ножових поранень загинув українець
Після сварки та бійки 44-річний казах завдав кілька ножових поранень українцю. Чоловік зазнав серйозних поранень, він помер на місці
Про це повідомляє "Радіо Свобода", з посиланням на поліцію Будапешта.
Силовики порушили кримінальне провадження за підозрою у вбивстві. Поліцейські затримали підозрюваного на місці.
Місцеве видання RTL Híradó повідомило, що обидва працювали водіями. Коли сталася трагедія, вони відпочивали в будівлі транспортної компанії.
Посольство України в Угорщині з’ясовує, за яких обставин в Будапешті помер український громадянин, повідомили "Європейській правді" у пресслужбі МЗС України.
Вони зазначили, що міністерству відомо про загибель громадянина України в столиці Угорщини: "Додаткові обставини наразі зʼясовує посольство".
Як зазначає видання, 1 травня угорські правоохоронці отримали повідомлення про сутичку між двома чоловіками, один з яких стікав кров’ю. За попередньою інформацією, 44-річний казахстанець під час сварки завдав кілька ножових поранень 48-річному українцеві. Він помер на місці.
- У середині квітня голова Закарпатської ОВА відвідав Будапешт та зустрівся з лідерами української громади в Угорщині.
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