В Угорщині після конфлікту на роботі від ножових поранень загинув українець

Про це повідомляє "Радіо Свобода", з посиланням на поліцію Будапешта.

Силовики порушили кримінальне провадження за підозрою у вбивстві. Поліцейські затримали підозрюваного на місці.

Місцеве видання RTL Híradó повідомило, що обидва працювали водіями. Коли сталася трагедія, вони відпочивали в будівлі транспортної компанії.

Посольство України в Угорщині з’ясовує, за яких обставин в Будапешті помер український громадянин, повідомили "Європейській правді" у пресслужбі МЗС України.

Вони зазначили, що міністерству відомо про загибель громадянина України в столиці Угорщини: "Додаткові обставини наразі зʼясовує посольство".

Як зазначає видання, 1 травня угорські правоохоронці отримали повідомлення про сутичку між двома чоловіками, один з яких стікав кров’ю. За попередньою інформацією, 44-річний казахстанець під час сварки завдав кілька ножових поранень 48-річному українцеві. Він помер на місці.