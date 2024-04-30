У США прокоментували заяву міноборони РФ про збиті ATACMS
Радник Білого дому Джон Кірбі висловив заперечення заявам міністра оборони РФ Сергія Шойгу про начебто ураження росіянами ракет ATACMS
Про це представник адміністрації США сказав у вівторок під час телефонного брифінгу, передає Укрінформ.
"Ні, я не можу підтвердити повідомлення про те, що будь-яка з них (ракет ATACMS, – ред.) була збита", – зауважив представник Білого дому у відповідь на прохання прокоментувати заяви з російського боку.
Кірбі також не став уточнювати, скільки саме далекобійних ракет цього типу Сполучені Штати передали Україні. "Можу просто сказати, що це була значна кількість", – зауважив він.
- Нагадаємо, у ніч на 30 квітня атаковано декілька військових об'єктів у Криму. Міноборони РФ та гауляйтер Криму Аксьонов заявляли, що удар здійснено ракетами ATACMS, про отримання яких повідомлялось напередодні. У Шойгу повідомили, що збили шість ракет.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.39 Купівля 39.39Продаж 39.88
- EUR Купівля 42.19Продаж 42.91
- Актуальне
- Важливе