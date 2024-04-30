У США прокоментували заяву міноборони РФ про збиті ATACMS

Про це представник адміністрації США сказав у вівторок під час телефонного брифінгу, передає Укрінформ.

"Ні, я не можу підтвердити повідомлення про те, що будь-яка з них (ракет ATACMS, – ред.) була збита", – зауважив представник Білого дому у відповідь на прохання прокоментувати заяви з російського боку.

Кірбі також не став уточнювати, скільки саме далекобійних ракет цього типу Сполучені Штати передали Україні. "Можу просто сказати, що це була значна кількість", – зауважив він.