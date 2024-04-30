У тимчасово окупованих Сімферополі та Джанкої було чутно вибухи
У тимчасово окупованих Сімферополі та Джанкої вночі 30 квітня було чутно вибухи – імовірно працювала ППО окупантів
Про вибухи у Сімферополі повідомляє Telegram-канал Astra.
"У Сімферополі чутно вибухи, пишуть місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Telegram-каналу SHOT, були гучні вибухи над Сімферополем та Джанкоєм . Попередньо працює ППО.
"За словами передплатників SHOT, перші вибухи пролунали приблизно о 1:25 ночі, всього було чути понад десять потужних хлопків", - написали адміністратори SHOT.
У Джанкої розташований аеродром окупантів і базується одна з бригад росіян.
Також перекрито Кримський міст, йдеться на Telegram-каналі об'єкта.
"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито", - повідомили на каналі.
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