У тимчасово окупованих Сімферополі та Джанкої було чутно вибухи

Про вибухи у Сімферополі повідомляє Telegram-канал Astra.

"У Сімферополі чутно вибухи, пишуть місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Telegram-каналу SHOT, були гучні вибухи над Сімферополем та Джанкоєм . Попередньо працює ППО.

"За словами передплатників SHOT, перші вибухи пролунали приблизно о 1:25 ночі, всього було чути понад десять потужних хлопків", - написали адміністратори SHOT.

У Джанкої розташований аеродром окупантів і базується одна з бригад росіян.

Також перекрито Кримський міст, йдеться на Telegram-каналі об'єкта.

"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито", - повідомили на каналі.