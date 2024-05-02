США прагнуть припинити постачання китайської електроніки до Росії, - Білий дім

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

За його словами, США "відверто поговорили" з КНР про неприпустимість поставок в Росію електроніки.

"Це викликає глибоке занепокоєння, бо ці компоненти, ця мікроелектроніка насправді допомогла посилити базу оборонної промисловості (Росії, – ред.), і ми прагнемо припинити це", - сказав Кірбі.

Радник Білого дому також зауважив, що не може сказати, чи відбулися зміни в діяльності Китаю після візиту до Пекіна державного секретаря Ентоні Блінкена й запровадження нових американських санкцій у середу, 1 травня. Водночас Кірбі наголосив, що американська сторона була "дуже відвертою та прямою" з китайськими представниками щодо неприпустимості підтримки військових зусиль РФ.