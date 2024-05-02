США прагнуть припинити постачання китайської електроніки до Росії, - Білий дім
Сполучені Штати Америки хочуть припинити процес постачання з Китаю до РФ електроніки та інших компонентів, які росіяни можуть використовувати у сфері військово-промислової бази
Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.
За його словами, США "відверто поговорили" з КНР про неприпустимість поставок в Росію електроніки.
"Це викликає глибоке занепокоєння, бо ці компоненти, ця мікроелектроніка насправді допомогла посилити базу оборонної промисловості (Росії, – ред.), і ми прагнемо припинити це", - сказав Кірбі.
Радник Білого дому також зауважив, що не може сказати, чи відбулися зміни в діяльності Китаю після візиту до Пекіна державного секретаря Ентоні Блінкена й запровадження нових американських санкцій у середу, 1 травня. Водночас Кірбі наголосив, що американська сторона була "дуже відвертою та прямою" з китайськими представниками щодо неприпустимості підтримки військових зусиль РФ.
- 1 травня міністерство фінансів США оголосило про санкції щодо майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії та допомагають їй ухилятися від обмежень. Санкції торкнулись майже 60 осіб з Азербайджану, Бельгії, Китаю, Росії, Словаччини, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів.
- 2 травня у міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що держава вживатиме заходів для захисту своїх компаній у відповідь на американські санкції, що були введені проти підприємств, які допомагають РФ купувати зброю.
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