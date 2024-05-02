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Китай попередив, що вживатиме заходів для захисту своїх компаній у відповідь на санкції США

2 травня, 2024 четвер
17:37
Світ Китай
Зміст

У міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що держава вживатиме заходів для захисту своїх компаній у відповідь на американські санкції, що були введені проти підприємств, які допомагають РФ купувати зброю

Таку заяву AFP надав речник МЗС Китаю.

За словами представника китайського міністерства закордонних справ, Пекін не є "ні творцем, ні стороною" повномасштабної війни РФ проти України та має право розвивати торговельні відносини з усіма країнами, зокрема з Росією.

Він додав, що КНР закликає Штати "припинити оббріхувати й стримувати Китай та припинити безглузде застосування незаконних і односторонніх санкцій".

"Китай вживатиме всіх необхідних заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів китайських компаній", – заявив речник.

Також представник зовнішньополітичного відомства зазначив, що Китай завжди був проти застосування США "незаконних і односторонніх санкцій проти китайських підприємств і здійснення "юрисдикції довгого пальця".

  • 27 квітня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати готові запроваджувати нові санкції проти Китаю через допомогу Росії у війні проти України.
Теги:
Росія
Китай
МЗС
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
Економіка
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