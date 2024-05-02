Китай попередив, що вживатиме заходів для захисту своїх компаній у відповідь на санкції США
У міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що держава вживатиме заходів для захисту своїх компаній у відповідь на американські санкції, що були введені проти підприємств, які допомагають РФ купувати зброю
Таку заяву AFP надав речник МЗС Китаю.
За словами представника китайського міністерства закордонних справ, Пекін не є "ні творцем, ні стороною" повномасштабної війни РФ проти України та має право розвивати торговельні відносини з усіма країнами, зокрема з Росією.
Він додав, що КНР закликає Штати "припинити оббріхувати й стримувати Китай та припинити безглузде застосування незаконних і односторонніх санкцій".
"Китай вживатиме всіх необхідних заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів китайських компаній", – заявив речник.
Також представник зовнішньополітичного відомства зазначив, що Китай завжди був проти застосування США "незаконних і односторонніх санкцій проти китайських підприємств і здійснення "юрисдикції довгого пальця".
- 27 квітня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати готові запроваджувати нові санкції проти Китаю через допомогу Росії у війні проти України.
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