Китай попередив, що вживатиме заходів для захисту своїх компаній у відповідь на санкції США

Таку заяву AFP надав речник МЗС Китаю.

За словами представника китайського міністерства закордонних справ, Пекін не є "ні творцем, ні стороною" повномасштабної війни РФ проти України та має право розвивати торговельні відносини з усіма країнами, зокрема з Росією.

Він додав, що КНР закликає Штати "припинити оббріхувати й стримувати Китай та припинити безглузде застосування незаконних і односторонніх санкцій".

"Китай вживатиме всіх необхідних заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів китайських компаній", – заявив речник.

Також представник зовнішньополітичного відомства зазначив, що Китай завжди був проти застосування США "незаконних і односторонніх санкцій проти китайських підприємств і здійснення "юрисдикції довгого пальця".