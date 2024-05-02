Ракети, снаряди та БПЛА: У США розповіли про військову співпрацю Росії з КНДР та Іраном
З кінця минулого року КНДР відправила Росії боєприпаси, пускові установки і кілька десятків балістичних ракет. Також активно просуваються переговори Москви з Тегераном про поставки ракет
Про це заявила в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Трейсі Ньюелл на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає Укрінформ.
"З кінця минулого року КНДР поставила до Росії майже 11 тис. контейнерів з боєприпасами, а також пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет. Росія неодноразово використовувала цю зброю для ударів по українській інфраструктурі", - повідомила вона.
За словами американської дипломатки, "Пхеньян робить це не безкоштовно".
"Ми знаємо, що КНДР зацікавлена у винищувачах, ракетах "земля-повітря", бронетехніці, обладнанні чи матеріалах для виробництва балістичних ракет та інших передових технологіях. Зрозуміло, що Росія і КНДР порушують резолюції Ради Безпеки ООН, беручи участь у цих поставках", - заявила Ньюелл.
Вона також вказала на те, що Іран продовжує постачати Росії безпілотники, а також боєприпаси класу "повітря-земля" та артилерійські снаряди. Ці поставки іранських безпілотників "дозволяють Росії продовжувати свою кампанію бомбардувань українських міст та цивільної інфраструктури".
"Сполучені Штати попередили, що Росія веде переговори з Іраном про придбання балістичних ракет малої дальності для використання проти України і що ці переговори активно просуваються", - повідомила представниця місії США при ОБСЄ.
Дипломатка додала, що Росія та Іран також розвивають свої зв'язки і в інших сферах передусім в нафтогазовій та банківській, і "така співпраця послаблює наші колективні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України".
- Напередодні у Пентагоні заявили, що США уважно відстежують військову співпрацю РФ з Іраном та КНДР і будуть реагувати на спроби посилити військово-промисловий потенціал держави-агресора.
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