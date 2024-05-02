Пентагон стурбований поглибленням відносин КНДР, Росії та Ірану
США уважно відстежують військову співпрацю РФ з Іраном та КНДР і будуть реагувати на спроби інших країн посилити військово-промисловий потенціал держави-агресора
Про це заявила заступник речника Міноборони США Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна.
За її словами, Вашингтон стурбований поглибленням відносин між КНДР, Росією й Іраном.
"Ці зусилля підживлюють росіян на полі бою в Україні, вони продовжують вести незаконну війну, вбиваючи невинних українських цивільних", - сказала представник Пентагону.
Сінгх зазначила, що США продовжують відстежувати ситуацію та посилюють взаємодію з союзниками у регіоні. Також вона зазначила, що Вашингтон надає Україні потрібну для фронту зброю і запроваджує санкції проти тих, хто допомагає Росії у війні.
Водночас представник Пентагону не підтвердила інформацію про те, що КНДР відрядила своїх громадян для війни на боці Росії проти України.
- 1 травня мінфін США оголосив про санкції щодо майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії та допомагають їй ухилятися від обмежень.
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