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"Російськомовні покручі, які не подобаються українцям": Кремінь закликав Раду перейменувати низку міст

2 травня, 2024 четвер
22:57
Суспільство Тарас Кремінь
Зміст

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав парламент повернути низці населених пунктів їхні історичні назви

Про це він сказав під час презентації звіту за 2023 рік у Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Я закликаю народних депутатів розглянути проєкт постанови та повернути історичні назви населеним пунктам... Просимо на найближчих засіданнях перейменувати комсомольськи, южноукраїнськи, первомайськи, южні та інші російськомовні покручі, які не подобаються громадянам України, вони висловили свою позицію і надали пропозиції відповідним профільним комітетам ВР", - заявив Кремінь.

Також він наголосив, що Міністерство освіти та науки має розробити дорожню карту для інших відомств і активно послуговуватися Українським правописом, який було затверджено у 2019 році.

  • У травні 2023 року у Києві перейменували 26 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами. Зокрема замість "Дружби народів" у метро Києва є станція "Звіринецька".
  • 2 травня 2024 року на станції київського метро "Звіринецька" з колійних стін демонтували стару радянську назву "Дружби народів".
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
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