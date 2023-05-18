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Станція "Звіринецька" замість "Дружби народів", провулок Орвелла замість Орловського: в Києві дерусифікували 26 об'єктів

18 травня, 2023 четвер
21:16
Суспільство Київрада

У Києві перейменували ще 26 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами

Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 18 травня, депутати Київради.

Зокрема, станція метрополітену "Дружби народів" відтепер буде станцією "Звіринецька", а станція "Площа Льва Толстого" – "Площею Українських Героїв". Також дерусифікували низку вулиць і провулків в різних районах столиці.

"Процес дерусифікації в Києві триває. Дуже важливо назавжди позбавити столицю від радянських і російських назв та символів, пов’язаних з країною агресором. І ми це робимо", - зазначив мер Києва Віталій Кличко.

Які саме міські об’єкти в Києві перейменували 18 травня

Станції Київського метрополітену:

  • станція "Дружби народів" – станція "Звіринецька";
  • станція "Площа Льва Толстого" – станція "Площа Українських Героїв";
  • проєктна станція "Проспект Правди" – станція "Варшавська".

Голосіївський район

  • вулиця Генерала Матикіна – вулиця Конча-Заспинська;
  • вулиця Юрія Смолича – вулиця Докії Гуменної;
  • провулок Ржевський – провулок Станіслава Лема;
  • вулиця Володі Дубініна – вулиця Рея Бредбері;
  • провулок Левітана – провулок Миколи Бурачека;
  • вулицю Пролетарська – вулиця Наталії Лотоцької;
  • провулок Пролетарський – провулок Наталії Лотоцької;
  • вулиця Марії Боровиченко – вулиця Віри Ґедройць.

Святошинський район

  • провулок Кулібіна – провулок Антоніни Смереки;
  • вулиця Ріхарда Зорге – вулиця Василя Єрошенка;
  • провулок Червонозаводський – провулок Анатолія Базилевича.

Дніпровський район

  • вулиця Академіка Бутлерова – вулиця Роберта Лісовського;
  • вулиця Станюковича – вулиця Любові Малої.

Деснянський район

  • вулиця Червоноткацька – вулиця Вінстона Черчилля;
  • вулиця Некрасова – вулиця Зінаїди Тулуб;
  • вулиця Матросова – вулиця Опанаса Заливахи.

Шевченківський район

  • провулок Орловського – провулок Джорджа Орвелла.

Дарницький район

  • вулиця Чкалова – вулиця Сергія Світославського;
  • провулок Лермонтова 5-го – провулок Дмитра Цвітковського;
  • провулок Волго-Донський – провулок Надії Світличної;
  • провулок Суворова – провулок Ніни Строкатої.

Солом’янський район

  • вулиця Олександра Пироговського – вулиця Григорія Кочура.

Печерський район

  • Петрівська алея – алея Магдебурзького права.

Загалом у Києві вже перейменували 314 міських об’єктів у рамках дерусифікації.

Що буде з відхиленими пропозиціями

Депутати також вирішили, що ті проєкти рішень Київської міської ради про перейменування міських об’єктів, які відхилили на пленарному засіданні, скерують на повторний збір пропозицій в електронному вигляді.

Як уточнила депутатка Київради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, такі проєкти рішень не пізніше ніж за 45 календарних днів скерують для повторного збору пропозицій в електронній формі. Новий збір триватиме до 10 днів на офіційному вебсайті Київської міськради. При цьому пропозиції, що дублюють за змістом варіанти, які вже відхилили, розглядатися не будуть. 

Згодом експертна комісія розгляне кожну пропозицію за критеріями відповіжності вимогам чинного законодавства топомінічному ландшафту Києва. З урахуванням рекомендацій комісії пройде рейтингове електронне голосування щодо перейменування того або іншого міського об’єкта.

Окрім цього, Київська міськрада затвердила додатковий перелік об’єктів міського підпорядкування, назви яких пов’язані з РФ або її сателітами, що підлягають перейменуванню.

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