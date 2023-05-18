Кличко підтримав позбавлення УПЦ МП прав на користування землею в столиці

Про це йдеться у відповіді до петиції.

"Враховуючи повномасштабне вторгнення Російської Федерації та триваючу широкомасштабну збройну агресію на території України, а також актуальний суспільний запит, підтримую електронну петицію № 11929 "Скасувати право постійного користування земельними ділянками, на яких розташовані релігійні споруди московського патріархату (мп, рпц тощо)", - йдеться у заяві мера.

Зазначається, що наразі триває робота щодо інвентаризації земельних ділянок, переданих в оренду або користування релігійним організаціям, які пропагують чи заперечують факт військової агресії РФ. За його словами, міськрада розглядає рішення про відмови надання землі таким організаціям.

Кличко наголосив на необхідності ухвалення закону про заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться за межами України, в державі, яка здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину нашої території.

За його словами, це на законодавчому рівні полегшило б процес позбавлення УПЦ МП земельних ділянок у столиці, проте наразі відповідні акти не ухвалені Верховною Радою України чи Кабінетом Міністрів України.