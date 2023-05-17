Харківська райрада прийняла звернення про ліквідацію та перегляд договорів оренди з УПЦ МП, - депутатка Куц

Про це повідомила депутатка Харківської обласної ради Галина Куц в етері "Еспресо".

"Це дуже гарна новина для нашої території, дуже потужна", - сказала вона.

Куц зазначила, що раніше таке звернення раніше не дійшло до комісії в обласній раді регіону. За її словами, почалося "крючкотворство": у зверненні почали прискіпуватися до літер, а його неприйняття обґрунтовували наявністю великої кількості громад в області. Утім Куц наголосила, що їх багато лише на папері, адже за часів Януковича їх зареєстрували чи не в кожних лікарні та освітньому закладі. Щоб розв'язати це питання, на думку депутатки, необхідно провести їхню перереєстрацію відповідно до закону, що ухвалили 2018 року, але пізніше заблокували.

"І якби вони дали дійсно назву “Російська церква” у своїй назві… По-перше, штук 100 цих парафій зникло би по Харківщині зразу, Харківщина не настільки релігійна як та ж Львівщина чи Тернопільщина. Тут не так багато людей відвідують церкви. А по-друге, у людей би відкрилися очі, що УПЦ - це не українська православна церква все ж таки. І це посприяло б перегляду цієї ситуації", - зазначила вона.

Депутатка також розповіла, що 12 числа обласна рада прийняла звернення, у якому закликала Верховну Раду ухвалити закони для врегулювання релігійно-безпекової ситуації.