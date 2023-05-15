Суд задовольнив позов Національного музею історії України у справі "храму-мафу" УПЦ МП
Господарський суд Києва задовольнив позов Національного музею історії України щодо Каплички біля Десятинної церкви
Про це 15 травня повідомили в telegram-каналі Міністерства культури та інформаційної політики України.
Повідомляється, що на 16 травня призначено судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги релігійної громади УПЦ, яке не погодилось з рішенням суду першої інстанції. Наразі відомо, що засідання може не відбутися, оскільки вже два судді заявили про самовідвід.
У дописі зазначається, що справа про звільнення території Національного музею історії України від «храму-кіоску» УПЦ затягується, але позиція МКІП залишається незмінною – храм-МАФ біля Десятинної церкви має бути демонтовано. Будівля знаходиться в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква".
Довідка
Раніше Господарський суд Києва задовольнив позов Національного музею історії України та вирішив:
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усунути Національному музею історії України перешкоди у користуванні земельною ділянкою;
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скасувати запис про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме: нежитлову будівлю (літ. "Р"), каплицю.
- Раніше повідомлялося, що дозвіл на спорудження каплиці біля Десятинної церкви надав громаді УПЦ МП у 2004 році очільник НМІУ Сергій Чайковський. У 2012 році громада отримала право власності на будівлю, водночас земля залишилася у володінні музею. У 2021 році музей подав позов з вимогою знести храм на його території.
- 15 лютого Господарський суд міста Київ задовольнив позов Національного музею історії України щодо будівлі на території музею.
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