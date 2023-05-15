Про це 15 травня повідомили в telegram-каналі Міністерства культури та інформаційної політики України.

Повідомляється, що на 16 травня призначено судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги релігійної громади УПЦ, яке не погодилось з рішенням суду першої інстанції. Наразі відомо, що засідання може не відбутися, оскільки вже два судді заявили про самовідвід.

У дописі зазначається, що справа про звільнення території Національного музею історії України від «храму-кіоску» УПЦ затягується, але позиція МКІП залишається незмінною – храм-МАФ біля Десятинної церкви має бути демонтовано. Будівля знаходиться в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква".

Довідка

Раніше Господарський суд Києва задовольнив позов Національного музею історії України та вирішив:

усунути Національному музею історії України перешкоди у користуванні земельною ділянкою;

скасувати запис про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме: нежитлову будівлю (літ. "Р"), каплицю.