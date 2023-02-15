Споруда біля Десятинної церкви: Суд постановив знести храм-маф
Господарський суд міста Київ задовольнив позов Національного музею історії України щодо будівлі на території музею
Про це повідомляє журналістка Еспресо Тетяна Літвінова із засідання суду.
Йдеться про каплицю, яку УПЦ МП називає чоловічим монастирем Десятинного Різдва Пресвятої Богородиці.
Суд постановив усунути перешкоди користування земельною ділянкою та звільнити самовільно зайняту ділянку шляхом знесення за кошти релігійної громади.
- Раніше повідомлялося, що дозвіл на спорудження каплиці біля Десятинної церкви надав громаді УПЦ МП у 2004 році очільник НМІУ Сергій Чайковський. У 2012 році громада отримала право власності на будівлю, водночас земля залишилася у володінні музею. У 2021 році музей подав позов з вимогою знести храм на його території.
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