У ДПС запланували провести 5 тис. перевірок платників податків: аналітики з YouControl пояснили, кого це стосуватиметься

Про це повідомляє YouControl.

Згідно з повідомленням, перевірки стосуватимуться як юридичних, так і фізичних осіб-підприємців.

Так, у 2025 році податківці планують провести 4786 планових перевірок, з яких 3758 будуть стосуватися юридичних осіб, а 1028 — фізичних осіб-підприємців.

Планується, що ДПС щомісяця перевірятиме від 200 до 300 юридичних осіб. Найменша кількість перевірок відбудеться в січні — 243, але вже з весни кількість перевірок зросте, досягнувши 326 у березні та 333 у квітні. Влітку і восени також прогнозується висока активність перевірок: 334 перевірки в серпні та 329 в жовтні.

Для фізичних осіб-підприємців піки перевірок очікуються в травні - 106 перевірок, і червні - 95 перевірок, тоді як у січні заплановано лише 44 перевірки.



В YouControl зазначили, що найбільше планових перевірок юридичних осіб буде в Києві - 689 (18% від загальної кількості), а також в Одеській обл. - 452, Дніпропетровській обл. - 389, Львівській обл. - 245, Київській обл. - 233, та Вінницькій обл. - 195.

Найбільше перевірок заплановано для агросектору - 452, неспеціалізованої гуртової торгівлі - 140, та будівництва - 130. Податківці також акцентують на контролі за орендою нерухомості, гуртовою торгівлею паливом, транспортуванням, торгівлею автомобілями та складським господарством.



"З’ясувати, чи підпадає компанія під планові перевірки від ДПС і коли це відбудеться, можна в системі YouControl. Для цього варто звернути увагу на блок "Перевірки" у досьє компанії в лівому боковому меню", - йдеться у повідомлені.