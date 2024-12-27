Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка У ДПС запланували провести 5 тис. перевірок платників податків: аналітики з YouControl пояснили, кого це стосуватиметься

У ДПС запланували провести 5 тис. перевірок платників податків: аналітики з YouControl пояснили, кого це стосуватиметься

Марія Науменко
27 грудня, 2024 п'ятниця
17:48
Економіка податки

Державна податкова служба (ДПС) України оприлюднила план-графік на 2025 рік, за яким передбачено проведення майже 5 тисяч планових перевірок платників податків. Аналітики з YouControl пояснили, кого це стосуватиметься

Зміст

Про це повідомляє YouControl.

Згідно з повідомленням, перевірки стосуватимуться як юридичних, так і фізичних осіб-підприємців.

Так, у 2025 році податківці планують провести 4786 планових перевірок, з яких 3758 будуть стосуватися юридичних осіб, а 1028 — фізичних осіб-підприємців.

Планується, що ДПС щомісяця перевірятиме від 200 до 300 юридичних осіб. Найменша кількість перевірок відбудеться в січні — 243, але вже з весни кількість перевірок зросте, досягнувши 326 у березні та 333 у квітні. Влітку і восени також прогнозується висока активність перевірок: 334 перевірки в серпні та 329 в жовтні.

Для фізичних осіб-підприємців піки перевірок очікуються в травні - 106 перевірок, і червні - 95 перевірок, тоді як у січні заплановано лише 44 перевірки.

В YouControl зазначили, що найбільше планових перевірок юридичних осіб буде в Києві - 689 (18% від загальної кількості), а також в Одеській обл. - 452, Дніпропетровській обл. - 389, Львівській обл. - 245, Київській обл. - 233, та Вінницькій обл. - 195.

Найбільше перевірок заплановано для агросектору - 452, неспеціалізованої гуртової торгівлі - 140, та будівництва - 130. Податківці також акцентують на контролі за орендою нерухомості, гуртовою торгівлею паливом, транспортуванням, торгівлею автомобілями та складським господарством.

"З’ясувати, чи підпадає компанія під планові перевірки від ДПС і коли це відбудеться, можна в системі YouControl. Для цього варто звернути увагу на блок "Перевірки" у досьє компанії в лівому боковому меню", - йдеться у повідомлені.

  • Згідно з ухваленим законом про державний бюджет на 2025 рік, з 1 січня скасовується добровільна сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ), яка діє з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
податки
бізнес
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Василь Ломаченко
Автор Юлія Лаврук
26 грудня, 2024 четвер
"Відкрили релігійний фронт, коли били жінок та людей похилого віку": Ломаченко обурився через інтерв’ю Епіфанія
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+0.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.75
    Купівля 41.75
    Продаж 42.26
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
27 грудня
19:15
Ексклюзив
війна з РФ, ЗСУ
"Військові – це ті самі люди тільки в формі й виконують інші функції": психолог Валентин Кім про важливість психологічного відновлення для військовослужбовців
19:02
Юнармія
В окупованому Бердянську росіяни залучили 40 українських дітей до "Юнармії", – Лубінець
19:01
Микита Василенко
КНУ ім. Шевченка достроково розірвав контракт з професором Василенком через етичні порушення
18:56
Володимир Зеленський
"Фото та відео красномовно свідчать про відповідальність Росії": Зеленський про катастрофу літака в Казахстані
18:56
Для частини співробітників СБУ, ГУР та офіцерів стане обовʼязковим володіння англійською мовою: уряд затвердив рішення
18:52
Борис Джонсон знявся в українській новорічній комедії "Потяг у 31 грудня"
18:50
ДТЕК отримав першу партію скрапленого природного газу в 100 млн кубометрів від США
18:50
PR
Як обрати ідеальну постільну білизну: основні критерії та поради
18:42
Бідзіна Іванішвілі
США ввели санкції проти засновника "Грузинської мрії" Бідзіни Іванішвілі
18:37
Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга
Футболіста збірної України назвали одним з найбільших розчарувань Ла Ліги
18:11
новини Заходу України
В Україні завтерджені 95% місцевих бюджетів, - Мінфін
18:08
У 16-річному віці помер зірка "На драйві" Гадсон Мік, випавши з автомобіля на ходу
18:03
OPINION
Вороги та друзі Офісу президента
17:57
Олександр Усик
Американський тренер порадив Усику завершити карʼєру
17:50
Ексклюзив
Карта грудень 26.12.24
Поновилися механізовані штурми ворога: у 60-й ОМБр розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку
17:43
Партнерський матеріал
Євгенія Кузнєцова: "Вівці цілі" – це, як і попередні мої дві книжки, іронічний текст, але з гірким присмаком
17:38
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ використовує ШІ, аби їхні "шахеди" розпізнавали цілі в автономному режимі, - посол України в ЄС Ченцов
17:36
Оновлено
Сергій Лавров
Лавров заявив, що Франція пропонувала РФ налагодити діалог щодо врегулювання в України без участі Києва. МЗС відреагувало
17:23
Естонія направила корабель ВМС для охорони ліній електропередачі після інциденту в Балтійському морі
17:19
платформа "На зв'язку"
У Генштабі презентували інформаційну платформу "На зв'язку" для військовослужбовців та їхніх сімей
17:18
Саломе Зурабішвілі
Зурабішвілі в день інавгурації "президента" Грузії оголосить свій план подальших дій
17:16
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фортифікації для Запорізької області готові на 100%, – Шмигаль
17:13
Анонс
Композитор Борис Лятошинський
Фестиваль музики Бориса Лятошинського: в Києві пройдуть концерти та інтелектуальні дискусії
17:10
PR
Здоров'я в балансі: чому вітаміни Protocol for Life Balance стають вибором тих, хто дбає про себе
17:00
Через агресію РФ загинули понад 120 активістів і правозахисників, - центр прав людини ZMINA
17:00
психолог Валентин Кім
"Робити прості речі": психолог Валентин Кім про те, як українцям тримати у рівновазі ментальний стан під час війни
16:59
Будівництво Музею Революції Гідності зупинять до кінця дії воєнного стану
16:59
Ексклюзив
Путін та Лукашенко
Маємо цікавий прецедент: Defense Express про готовність Лукашенка розмістити комплекси "Орешник" у Білорусі
16:59
діти Україна
З окупації повернули 8-річну доньку української військової
16:55
міст через річку Тетерів
На Київщині відбудували міст через річку Тетерів, зруйнований на початку повномасштабної війни
16:54
на фото мобільні вогневі групи у Києві
Понад 900 вогневих груп захищають критичну інфраструктуру України, - Нацгвардія
16:33
ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 100 боєзіткнень: ЗСУ відбили 25 атак на Покровському напрямку
16:32
Азов та полонені окупанти
На утримання російських військовополонених від початку великої війни витратили 294,2 млн грн
16:31
Українські підприємці з 1 січня знову матимуть обов'язок сплачувати ЄСВ
16:28
Саміт миру
Україна підготувала все необхідне для другого Саміту миру, - МЗС
16:24
Світовий банк
США та Світовий банк передали Україні $485 млн у межах проєкту PEACE
16:15
Оновлено
"Постраждалі чули вибухи": в Азербайджані назвали попередню причину катастрофи літака в Казахстані
16:05
гроші війна
Україна цьогоріч витратила на оборону 1,8 трлн грн, – Мінфін
16:03
OPINION
"Посли" без агреманів
16:02
Співак TESLENKO зняв свою кандидатуру з Нацвідбору-2025: на його місце претендують 10 виконавців
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV