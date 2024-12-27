У ДПС запланували провести 5 тис. перевірок платників податків: аналітики з YouControl пояснили, кого це стосуватиметься
Державна податкова служба (ДПС) України оприлюднила план-графік на 2025 рік, за яким передбачено проведення майже 5 тисяч планових перевірок платників податків. Аналітики з YouControl пояснили, кого це стосуватиметься
Про це повідомляє YouControl.
Згідно з повідомленням, перевірки стосуватимуться як юридичних, так і фізичних осіб-підприємців.
Так, у 2025 році податківці планують провести 4786 планових перевірок, з яких 3758 будуть стосуватися юридичних осіб, а 1028 — фізичних осіб-підприємців.
Планується, що ДПС щомісяця перевірятиме від 200 до 300 юридичних осіб. Найменша кількість перевірок відбудеться в січні — 243, але вже з весни кількість перевірок зросте, досягнувши 326 у березні та 333 у квітні. Влітку і восени також прогнозується висока активність перевірок: 334 перевірки в серпні та 329 в жовтні.
Для фізичних осіб-підприємців піки перевірок очікуються в травні - 106 перевірок, і червні - 95 перевірок, тоді як у січні заплановано лише 44 перевірки.
В YouControl зазначили, що найбільше планових перевірок юридичних осіб буде в Києві - 689 (18% від загальної кількості), а також в Одеській обл. - 452, Дніпропетровській обл. - 389, Львівській обл. - 245, Київській обл. - 233, та Вінницькій обл. - 195.
Найбільше перевірок заплановано для агросектору - 452, неспеціалізованої гуртової торгівлі - 140, та будівництва - 130. Податківці також акцентують на контролі за орендою нерухомості, гуртовою торгівлею паливом, транспортуванням, торгівлею автомобілями та складським господарством.
"З’ясувати, чи підпадає компанія під планові перевірки від ДПС і коли це відбудеться, можна в системі YouControl. Для цього варто звернути увагу на блок "Перевірки" у досьє компанії в лівому боковому меню", - йдеться у повідомлені.
- Згідно з ухваленим законом про державний бюджет на 2025 рік, з 1 січня скасовується добровільна сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ), яка діє з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну.
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