У Києві на станції метро "Звіринецька" демонтували радянську назву "Дружби народів"
На станції київського метро "Звіринецька" з колійних стін демонтували стару радянську назву "Дружби народів" та встановили два з чотирьох комплектів нової
Про це інформує Київська міська державна адміністрація (КМДА).
Зазначається, що перші написи на колійній стіні облаштували у ніч з 1 на 2 травня.
Один комплект назви станції "Звіринецька" має 13 символів, а вага однієї літери - від 5 до 6 кг.
У КМДА додають, що загалом для цієї станції виготовлено 52 символи, які можна встановити лише вночі, коли відсутній рух поїздів та напруга на контактній рейці. Решту написів змонтують в одну з наступних ночей.
Довідка: Звіринець - відома ще з часів Київської Русі історична місцевість між Печерськом, Видубичами, Теличкою і Чорною Горою. Автор шрифтів, дизайнер Богдан Гдаль, врахував історичний контекст при створенні макета літер.
- У травні 2023 року у Києві перейменували ще 26 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами, зокрема станція "Звіринецька" стала "Дружби народів".
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