Автівки п'яних бурятів хочуть відправляти на війну в Україну
Російська влада хоче відбирати авто у п'яних водіїв-бурятів, автівки обіцяють відправляти на війну в Україну
Про це заявив губернатор Бурятії Олексій Циденов.
Циденов скаржиться, що у Бурятії у 2023 році сталось більше ніж 1 тис. ДТП. Було затримано 7,8 тис. водіїв з ознаками сп'яніння. Тепер п'яних бурятів будуть карати, їхні автівки обіцяють відправити на війну в Україну.
"Нині у країні діє нормативний акт, яким конфісковане майно може передаватися бійцям на "СВО". Нехай машини йдуть у справу, нехай наші бійці будуть забезпечені добрими транспортними засобами. А водії нехай замисляться, що п'яним за кермо сідати – це не лише дуже небезпечно, а й накладно", - заявив губернатор Бурятії.
- 30 квітня доктор соціологічних наук, керівник ІКАР Олександр Шульга повідомив, що у РФ збільшилась кількість людей, які проти масової мобілізації.
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