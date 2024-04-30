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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У РФ 84% осіб, яких можуть мобілізувати, налаштовані проти мобілізації, - керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії
Ексклюзив

У РФ 84% осіб, яких можуть мобілізувати, налаштовані проти мобілізації, - керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії

30 квітня, 2024 вiвторок
19:15
Війна з Росією мобілізовані росіяни

У Росії збільшилась кількість людей, які проти масової мобілізації

Про це повідомив доктор соціологічних наук, керівник ІКАР (Інститут конфліктології та аналізу Росії) Олександр Шульга в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми досліджували настрої російського суспільства та окремо могли подивитися настрої потенційних мобілізантів, тобто російських чоловіків віком від 18 до 30 років, які згідно з оновленим законодавством, можуть бути мобілізовані й направлені на фронт під час призову. Пізніше вони будуть змушені добровільно-примусово підписати контракт, бо під час часткової мобілізації вони в будь-якому випадку його підпишуть. Так от, настрої всього російського суспільства загалом, і саме цієї когорти зокрема, є дуже чіткими. Вони мають тенденцію до посилення неприйняття другої можливої хвилі мобілізації, куди в принципі прямує РФ. Адже на початку 2023 року, 60% росіян були проти можливої другої хвилі мобілізації. Серед чоловіків віком від 18 до 30 років, 71% росіян були проти другої хвилі мобілізації. А на початок 2024 року проти цього 74% серед всього населення РФ, і 84% серед потенційних мобілізантів. Тобто зараз 84% цих росіян проти масової мобілізації", - розповів Шульга.

За його словами, Кремлю, так чи інакше, все одно доведеться вдаватися до примусової масової мобілізації.

"Сьогодні Кремль змушений балансувати між так званими "трьома великими китами". Це економіка, можливість підтримувати рівень життя, а також необхідність підтримки ведення дуже інтенсивної війни. Третє, це соціальна і політична стабільність, баланс у суспільстві. Зрозуміло, що за таких умов їм не виходить дотримуватись рівноваги, тому приходиться чимось жертвувати. Наразі росіяни намагаються балансувати економічними стимулами. Йдеться по величезну кількість доплат під час підписання контракту. Але цей баланс неможливо утримувати постійно, бо війна дуже інтенсивна, окупанти зазнають великих втрат. Війна розтягнута в часі незрозуміло до якого періоду", - додав Шульга.

  • Нагадаємо, у збройних формуваннях південного військового округу окупаційної російської армії зростають випадки дезертирства - загалом самовільно залишили службу вже понад 18 тисяч військових.
Теги:
Суспільство
Світ
Росія
російська армія
мобілізація
окупанти
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