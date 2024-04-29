У підрозділах військового округу окупаційної армії РФ зафіксували понад 18 тис. випадків дезертирства, - ГУР
У збройних формуваннях південного військового округу окупаційної російської армії зростають випадки дезертирства - загалом самовільно залишили службу вже понад 18 тисяч військових
Про це інформує пресслужба ГУР.
Зазначається, що левова частка, близько 12 тисяч утікачів серед російських військових, припадає на 8-му загальновійськову армію збройних сил РФ, яку ворог регулярно залучає у бойових діях на сході України.
Орієнтовно 10 тисяч із них призвані Москвою через мобілізацію, решта 2 тисячі - контрактники.
Крім того, у 58-й загальновійськовій армії РФ, що також входить до південного округу армії держави-агресорки, рівень дезертирства становить близько 2500 осіб.
- За даними міноборони Великої Британії, з початку "часткової" мобілізації у вересні 2022 року Росія засудила 7400 окупантів, яких підозрюють у дезертирстві.
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