У підрозділах військового округу окупаційної армії РФ зафіксували понад 18 тис. випадків дезертирства, - ГУР

Про це інформує пресслужба ГУР.

Зазначається, що левова частка, близько 12 тисяч утікачів серед російських військових, припадає на 8-му загальновійськову армію збройних сил РФ, яку ворог регулярно залучає у бойових діях на сході України.

Орієнтовно 10 тисяч із них призвані Москвою через мобілізацію, решта 2 тисячі - контрактники.



Крім того, у 58-й загальновійськовій армії РФ, що також входить до південного округу армії держави-агресорки, рівень дезертирства становить близько 2500 осіб.