Військовий Лапін назвав два ключові фактори для введення французьких військ в Україну

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Чергове інтерв'ю Макрона, який сказав, що в принципі Франція розглядає можливість введення військ, але для цього має бути два фактори. Перший фактор - прорив лінії фронту в Україні. Наприклад, Очеретино можна сказати формально перший фактор є", - наголосив Лапін.

За словами екснардепа, другим фактором має бути звернення президента України Володимира Зеленського й підтвердження парламенту, а саме голосування Верховної Ради щодо введення іноземних військ на допомогу нашій країні.

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"Я не можу зрозуміти, чому такого звернення вже третій рік нема. В той час, коли на фронті, вибачте, повна проблема, серйозна проблема в Збройних Сил України, як з комплектацією, я вже не кажу щодо затриманої допомоги на пів року, де росіяни цим скористалися й дуже великий шматки території в нас відкусили", - підсумував офіцер ЗСУ.

Що передувало

26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення військ НАТО в Україну.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що підтримка України військами країн НАТО безпосередньо на її території не порушуватиме жодних міжнародних норм.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна не хоче бути стороною війни, тому не розміщуватиме війська в Україні.

2 травня президент Франції розповів у інтерв'ю The Economist, що не виключає відправлення сухопутних військ в Україну і розповів, за яких умов це може статися.