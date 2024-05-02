Ми ввійшли у цікаву геополітичну гру: Defence Express про заяву Макрона щодо можливого введення іноземного військового контингенту в Україну
Іван Киричевський, військовий експерт Defence Express, вважає, що весною 2025 року виникне технічна можливість розмістити в Румунії дуже великий контингент західних військ
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Завдяки тому, що ЗСУ відбивають російські атаки значно ефективніше, ніж можна було собі уявити при дефіциті ресурсів, який зараз склався, вже є фіксація нашими військовими, що до 9 травня росіяни точно не встигнуть до наміченої "перемоги" – взяти Часів Яр. Тому тут треба говорити про мотивацію самого Макрона робити заяви щодо введення іноземного військового контингенту. Я б окреслив, що Макрон готується до можливого варіанту введення французьких військ незалежно від того, що може бути на фронті, але беручи перспективу до весни 2025 року", - зауважив військовий експерт.
За його словами, десь весною 2025 року виникне технічна можливість розмістити у Румунії дуже великий контингент західних військ, мова про французьку бригаду на 5 тис. осіб та кілька десятків САУ CAESAR та танків Leclerc.
"Там ще має окремо з'явитися база на одному з румунських аеродромів на 10 тис. військовослужбовців. Ми просто ввійшли, я б сказав, у цікаву геополітичну гру, де Макрон знайшов дуже гарний та довготривалий інструмент, як постійно погрожувати росіянам, що, мовляв, дивіться, ми теж вміємо накреслювати "червоні лінії". І тепер ми будемо чути регулярно подібні заяви від Макрона чи інших західних чиновників про те, за яких умов вони готові вводити свої війська в Україну. Однак це не буде корелюватися з подіями на полі бою, скоріше це буде корелюватися з тим, який вектор тиску на Росію будуть обирати наші західні партнери", - резюмував Іван Киричевський.
- 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
- 29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення військ НАТО в Україну.
- Президент Чехії Петр Павел заявив, що підтримка України військами країн НАТО безпосередньо на її території не порушуватиме жодних міжнародних норм.
- Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна не хоче бути стороною війни, тому не розміщуватиме війська в Україні.
- 2 травня президент Франції розповів у інтерв'ю The Economist, що не виключає відправлення сухопутних військ в Україну і розповів, за яких умов це може статися
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