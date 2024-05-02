Макрон розповів, за яких умов в Україну можуть відправити війська НАТО

Про це президент Франції розповів у інтерв'ю The Economist.

Відповідаючи на запитання, чи залишається він вірним своїм словам щодо можливого введення сухопутних військ в Україну, Макрон сказав: "Абсолютно". Він наголосив, що нічого не виключає, оскільки нічого не виключає й президент РФ Володимир Путін.

"Ми, безсумнівно, були надто нерішучими, визначаючи межі наших дій перед тим, хто їх більше не має і хто є агресором. Наша спроможність полягає в тому, щоб заслуговувати на довіру, продовжувати допомагати, давати Україні засоби для опору. Але наша довіра також залежить від здатності стримувати, не даючи повного уявлення про те, що ми будемо чи не будемо робити. В іншому випадку ми послаблюємо себе, а це ті рамки, в яких ми діяли до цього часу", - сказав Макрон.

Він зазначив, що багато країн підтримали цей підхід і погодилися з позицією Франції. Макрон вказав, що його стратегічною метою є недопущення перемоги Росії в Україні, оскільки у зворотному випадку "в Європі не буде безпеки", бо не відомо, чи зупиниться на цьому РФ.

"Якою буде безпека для інших сусідніх країн - Молдови, Румунії, Польщі, Литви та інших? Яка буде довіра до європейців, які витратили б мільярди, сказали б, що на карту поставлено виживання континенту, і не дали б собі засобів, щоб зупинити Росію? Так, ми не повинні нічого виключати, тому що наша мета полягає в тому, щоб Росія ніколи не змогла перемогти в Україні", - сказав він.

Президент Франції вказав, що якби росіяни прорвали лінію фронту, а Україна надіслала б відповідний запит, то розглядався б варіант введення військ.

"На саміті НАТО влітку 2022 року ми всі виключили постачання танків, ракет великого радіуса дії, літаків. Зараз ми всі перебуваємо в процесі цього, тому було б неправильно виключати решту", - додав він.