Пісторіус закликав припинити дискусії щодо розміщення військ НАТО в Україні

Про це він сказав під час робочого візиту до Фінляндії, інформує FAZ.

"Ніхто насправді не хоче, щоб сухопутні війська були в Україні. Зараз про це йде дискусія, але є вирішальна межа. Тому ми повинні припинити це на цьому етапі", - заявив Пісторіус.

Нагадаємо, 27 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в майбутньому не слід виключати відправлення військ НАТО до України.

Що з ракетами Taurus

Пісторіус наголосив, що Німеччина є одним із великих прихильників України й другим за обсягом постачальником військової допомоги після Сполучених Штатів. Однак країна побоюється, що передача Україні занадто потужної зброї роздратує Росію. Зокрема йдеться про передачу ракет Taurus. З ними Україна могла б ударити, наприклад, по Криму, зазначив міністр оборони ФРН.

"Ми завжди наголошуємо, що ракети великої дальності не вплинуть на перебіг війни", — сказав Пісторіус.

Він додав, що Німеччина ніколи не переступить одну межу: стати стороною війни.

"Ось чому Taurus іще не прислали", - резюмував міністр.