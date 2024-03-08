Пісторіус закликав припинити дискусії щодо розміщення військ НАТО в Україні
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна не хоче бути стороною війни, тому не розміщуватиме війська в Україні й не надаватиме ракети Taurus
Про це він сказав під час робочого візиту до Фінляндії, інформує FAZ.
"Ніхто насправді не хоче, щоб сухопутні війська були в Україні. Зараз про це йде дискусія, але є вирішальна межа. Тому ми повинні припинити це на цьому етапі", - заявив Пісторіус.
Нагадаємо, 27 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в майбутньому не слід виключати відправлення військ НАТО до України.
Що з ракетами Taurus
Пісторіус наголосив, що Німеччина є одним із великих прихильників України й другим за обсягом постачальником військової допомоги після Сполучених Штатів. Однак країна побоюється, що передача Україні занадто потужної зброї роздратує Росію. Зокрема йдеться про передачу ракет Taurus. З ними Україна могла б ударити, наприклад, по Криму, зазначив міністр оборони ФРН.
"Ми завжди наголошуємо, що ракети великої дальності не вплинуть на перебіг війни", — сказав Пісторіус.
Він додав, що Німеччина ніколи не переступить одну межу: стати стороною війни.
"Ось чому Taurus іще не прислали", - резюмував міністр.
- Перехоплений аудіозапис, у якому офіцери бундесверу обговорювали удари по Кримському мосту ракетами Taurus, опублікувала 1 березня пропагандистка RT Маргарита Симоньян. 2 березня міноборони ФРН визнало факт перехоплення розмови, але не коментувало її зміст.
- У МЗС РФ, коментуючи оприлюднений аудіозапис, заявили про "незавершену денацифікацію" Німеччини.
- Пізніше Пісторіус повідомив, що витік розмови німецьких офіцерів про ракети Taurus стався через "небезпечне підключення" – один зі співбесідників скористався мобільною мережею або Wi-Fi готелю.
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