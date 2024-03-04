У МЗС РФ заявили про "незавершену денацифікацію" Німеччини. Берлін відреагував
Перехоплений аудіозапис, на якому офіцери бундесверу обговорюють можливість ударів по Кримському мосту ракетами TAURUS, свідчить про "незавершену денацифікацію" ФРН
Про це під час брифінгу 4 березня заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, передає РБК.
"Денацифікація у Німеччині не завершена. Якщо німці не змінять ситуацію, наслідки для Німеччини будуть жахливими", - сказала вона.
Реакція Німеччини
"Ми не вперше чуємо таке. Ми не піддаємося на подібні залякування. А формулювання російської сторони говорять самі за себе", - прокоментував слова Захарової представник МЗС ФРН Крістіан Вагнер, відповідаючи на запитання DW на урядовій пресконференції в Берліні.
Своєю чергою офіційний представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер назвав слова Захарової абсурдом.
"Абсурд очевидний", - констатував він.
Речник уряду заявив: "Ця гібридна атака мала на меті створити незахищеність і розділити нас. А саме цього ми не допустимо. Ми постійно контактуємо з нашими партнерами", передає Reuters.
Також представник британського прем’єр-міністра Ріші Сунака заявив журналістам, що Німеччина має розслідувати витік інформації, і Британія продовжуватиме співпрацювати з Німеччиною, щоб підтримати Україну. Водночас він додав, що Британія першою надала Україні високоточні ракети великої дальності.
"І ми заохочуємо наших союзників робити те саме", - наголосив британець.
- Перехоплений аудіозапис опублікувала 1 березня пропагандистка RT Маргарита Симоньян. 2 березня міноборони ФРН визнало факт перехоплення розмови, але не коментувало її зміст.
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