У МЗС РФ заявили про "незавершену денацифікацію" Німеччини. Берлін відреагував

Про це під час брифінгу 4 березня заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, передає РБК.

"Денацифікація у Німеччині не завершена. Якщо німці не змінять ситуацію, наслідки для Німеччини будуть жахливими", - сказала вона.

Реакція Німеччини

"Ми не вперше чуємо таке. Ми не піддаємося на подібні залякування. А формулювання російської сторони говорять самі за себе", - прокоментував слова Захарової представник МЗС ФРН Крістіан Вагнер, відповідаючи на запитання DW на урядовій пресконференції в Берліні.

Своєю чергою офіційний представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер назвав слова Захарової абсурдом.

"Абсурд очевидний", - констатував він.

Речник уряду заявив: "Ця гібридна атака мала на меті створити незахищеність і розділити нас. А саме цього ми не допустимо. Ми постійно контактуємо з нашими партнерами", передає Reuters.

Також представник британського прем’єр-міністра Ріші Сунака заявив журналістам, що Німеччина має розслідувати витік інформації, і Британія продовжуватиме співпрацювати з Німеччиною, щоб підтримати Україну. Водночас він додав, що Британія першою надала Україні високоточні ракети великої дальності.

"І ми заохочуємо наших союзників робити те саме", - наголосив британець.