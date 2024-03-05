Пісторіус пояснив, як стався витік розмови німецьких офіцерів про ракети Taurus

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає BILD.

Він наголосив, що системи зв'язку відомства не були зламані, витік стався саме внаслідок приватної помилки.

"Не всі учасники дотримувалися процедури безпечного підключення", - сказав Пісторіус.

За його даними, стався витік даних учасника в Сінгапурі. Цей офіцер під'єднався до секретної розмови бундесверу через відкрите з'єднання.

Німецьке видання зазначає, що у Сінгапурі 19 лютого перебував бригадний генерал Франк Грефе. Він відвідував авіаційну виставку.

В опублікованій російською пропагандою телефонній розмові командувач ВПС Інго Герхарц і бригадний генерал Франк Грефе розмовляли з двома іншими офіцерами бундесверу. Для дзвінка використовувалася не зашифрована лінія, а програмне забезпечення відеоконференцій Webex. Тривалість запису складає 38 хвилин. Служба військової контррозвідки Німеччини проводить розслідування. Міністр ініціював попереднє дисциплінарне розслідування щодо учасників розмови.