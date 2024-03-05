Пісторіус пояснив, як стався витік розмови німецьких офіцерів про ракети Taurus
Витік розмови німецьких офіцерів про ракети Taurus стався через "небезпечне підключення" – один зі співбесідників скористався мобільною мережею або Wi-Fi готелю
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає BILD.
Він наголосив, що системи зв'язку відомства не були зламані, витік стався саме внаслідок приватної помилки.
"Не всі учасники дотримувалися процедури безпечного підключення", - сказав Пісторіус.
За його даними, стався витік даних учасника в Сінгапурі. Цей офіцер під'єднався до секретної розмови бундесверу через відкрите з'єднання.
Німецьке видання зазначає, що у Сінгапурі 19 лютого перебував бригадний генерал Франк Грефе. Він відвідував авіаційну виставку.
В опублікованій російською пропагандою телефонній розмові командувач ВПС Інго Герхарц і бригадний генерал Франк Грефе розмовляли з двома іншими офіцерами бундесверу. Для дзвінка використовувалася не зашифрована лінія, а програмне забезпечення відеоконференцій Webex. Тривалість запису складає 38 хвилин. Служба військової контррозвідки Німеччини проводить розслідування. Міністр ініціював попереднє дисциплінарне розслідування щодо учасників розмови.
- Перехоплений аудіозапис, у якому офіцери бундесверу обговорювали удари по Кримському мосту ракетами Taurus, опублікувала 1 березня пропагандистка RT Маргарита Симоньян. 2 березня міноборони ФРН визнало факт перехоплення розмови, але не коментувало її зміст.
- У МЗС РФ, коментуючи оприлюднений аудіозапис, заявили про "незавершену денацифікацію" Німеччини.
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