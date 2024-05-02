Росія та Китай можуть співпрацювати у підготовці вторгнення на Тайвань, - розвідка США

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми вперше бачимо, як Китай і Росія співпрацюють у відносинах з Тайванем і визнають, що це місце, де Китай точно хоче, щоб Росія співпрацювала з ними, і ми не бачимо причин, чому б вони цього не робили", - розповіла директорка Національної розвідки Авріл Хейнс.

За її словами, відповідна оцінка свідчить про "зростання співпраці у "безмежному" партнерстві" між РФ і КНР в усіх суспільних галузях: політичній, військовій, економічній, технологічній.

Також Хейнс відповіла на запитання сенатора-республіканця Майка Раундса щодо посилення російсько-китайської співпраці.

"Звичайно, така можливість є... Питання про те, наскільки це ймовірно, я думаю, залежить від сценарію", - сказала вона.

Водночас директор розвідувального управління міністерства оборони США генерал-лейтенант Джеффрі Круз зазначив, що у відомстві стали "ще більше стурбованими нашими вимогами до спільних сил в середовищі, де Росія і Китай безсумнівно будуть співпрацювати, і ми повинні взяти це до уваги".