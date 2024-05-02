Командувач армії Фінляндії Яккола назвав малоймовірним напад РФ на країни НАТО
Новопризначений командувач збройних сил Фінляндії генерал Янне Яккола вважає напад Росії на країни НАТО малоймовірним, але вона випробовуватиме єдність гібридними атаками
Про це повідомляє Reuters.
"Звісно, випробування Статті 5 завжди можливе, але, якщо ми вживатимемо правильні кроки й зберігатимемо єдність, такий напад я вважаю маловірогідним", - сказав Яккола.
Водночас РФ, на думку генерала, може продовжити гібридні атаки на території іноземних країн, зокрема глушити сигнал і втручатися у вибори.
Яккола зазначив, що Москва наразі "надто зайнята" підготовкою до літнього наступу в Україні, аби розглядати напад на держави Північноатлантичного альянсу.
"Суть росіян полягає в тому, що вони хочуть викликати якомога більше розколу в Європі, щоб наша єдність і згуртованість були трохи слабшими", - додав командувач армії Фінляндії.
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