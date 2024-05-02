Командувач армії Фінляндії Яккола назвав малоймовірним напад РФ на країни НАТО

Про це повідомляє Reuters.

"Звісно, випробування Статті 5 завжди можливе, але, якщо ми вживатимемо правильні кроки й зберігатимемо єдність, такий напад я вважаю маловірогідним", - сказав Яккола.

Водночас РФ, на думку генерала, може продовжити гібридні атаки на території іноземних країн, зокрема глушити сигнал і втручатися у вибори.

Яккола зазначив, що Москва наразі "надто зайнята" підготовкою до літнього наступу в Україні, аби розглядати напад на держави Північноатлантичного альянсу.

"Суть росіян полягає в тому, що вони хочуть викликати якомога більше розколу в Європі, щоб наша єдність і згуртованість були трохи слабшими", - додав командувач армії Фінляндії.