Напад РФ на будь-яку країну НАТО призведе до неминучої поразки Кремля, - Сікорський

Про це пише RMF FM.

За словами польського міністра, НАТО має втричі більше військового персоналу, втричі більше авіаційних ресурсів і вчетверо більше кораблів, ніж Росія.

Натомість Сікорський зауважив, що "Росія після першої хвилі мобілізації мала трохи більше ніж 1 мільйон 300 тисяч військовослужбовців". Він додав, що військовий персонал НАТО - без додаткової мобілізації - становить понад три з половиною мільйона осіб, що майже втричі більше.

Крім цього, він додав, що у 2022 році 15 країн НАТО, які найактивніше підтримують Україну, витратили на оборону понад $1,17 трлн, а Росія - лише $86,4 млрд, тобто майже в 14 разів менше.