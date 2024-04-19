Ексвіцепрезидент США Пенс припустив, що Путін почне війну з НАТО, якщо Україна програє
Колишній віцепрезидент США Майк Пенс припустив, що президент Росії Володимир Путін не зупиниться на Україні, якщо здобуде перемогу у війні
Про це пише Politico.
"Якщо Путін переможе Україну, я не сумніваюся, що настане час, коли він перетне кордон [з Європою], що нашим чоловікам і жінкам у формі доведеться воювати", - сказав Пенс.
За його словами, незадовго до того, як Путін перетне кордон, європейцям доведеться воювати згідно зі статтею 5 договору НАТО, яка означає, що напад на одного члена є нападом на всіх.
- Верховний головнокомандувач Об’єднаних ЗС НАТО в Європі Крістофер Каволі вважає, що підтримка України у війні з Росією має вирішальне значення для світу.
- 11 квітня стало відомо, що новопризначений президент Фінляндії Александр Стубб закликав лідерів країн НАТО бути менш "войовничими" у своїй риториці проти Росії. Натомість попередив готувати свої армії до потенційного конфлікту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.43 Купівля 39.43Продаж 39.94
- EUR Купівля 42.15Продаж 42.9
- Актуальне
- Важливе