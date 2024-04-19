Ексвіцепрезидент США Пенс припустив, що Путін почне війну з НАТО, якщо Україна програє

Про це пише Politico.

"Якщо Путін переможе Україну, я не сумніваюся, що настане час, коли він перетне кордон [з Європою], що нашим чоловікам і жінкам у формі доведеться воювати", - сказав Пенс.

За його словами, незадовго до того, як Путін перетне кордон, європейцям доведеться воювати згідно зі статтею 5 договору НАТО, яка означає, що напад на одного члена є нападом на всіх.