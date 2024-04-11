НАТО має готувати свої армії до потенційного конфлікту з РФ, - президент Фінляндії

Про це пише Financial Times.

"Я трохи стурбований цими досить войовничими розмовами про те, що Росія збирається перевірити статтю 5 (про колективну оборону НАТО), і що наступною на черзі є Європа. Я думаю, що нам слід до цього готуватися, але я вважаю це малоймовірним", - сказав Стубб.

За його словами, нещодавні публічні попередження про російську агресію за межами України відволікають лідерів від допомоги Україні.

"Я закликаю всі європейські країни стати більш фінськими. Іншими словами, більш підготовлені. Треба готуватися до гіршого, щоб цього уникнути", - додав президент Фінляндії.

Серед заходів, які повинні розглянути інші європейські країни, Стубб назвав призов на військову службу, який є обов'язковим у Фінляндії.

Також він закликав країни НАТО "підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, а на цьому етапі майже все, що потрібно", щоб відбити весняний наступ Росії.