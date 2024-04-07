В ISW пояснили мету регулярних погроз Кремля на адресу країн НАТО

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, як міністерство закордонних справ РФ погрожувало Фінляндії, що нібито після вступу до НАТО та "втратить свою незалежність в ухваленні зовнішньополітичних рішень". У звіті наголошують, що цей наратив Кремль регулярно використовував для неправдивого твердження про те, що Альянс контролює Україну і використовує її, щоб погрожувати Росії.

Експерти ISW також звернули увагу на інтерв'ю, яке російським ЗМІ дав посол РФ у Фінляндії Павло Кузнєцов. Він заявив, що скандинавська країна рухається "деструктивним курсом" у відносинах із Росією, і вступ країни до Альянсу нібито перетворює Балтійський регіон на "зону потенційної ескалації".

Кузнєцов також стверджував, що Росія буде змушена відповісти на нарощування військової сили та зброї НАТО, або на нібито розміщення ядерної зброї у Фінляндії, та що відповідь Росії буде "адекватною, але не обов'язково симетричною".

Крім того, російський посол в інтерв'ю казав, що вступивши до НАТО, Гельсінкі приєдналися до "партії війни до перемоги над Росією", а також звинуватив фінську "русофобію" в тому, що вона призвела до повного розриву російсько-фінських відносин.

Дипломат також натякнув, що у Фінляндії нібито немає іншого вибору, окрім як покращити відносини з Росією, оскільки "від географії не втечеш". При цьому Кузнєцов односторонньо звинуватив Гельсінкі в поганому стані російсько-фінських відносин попри штучну міграційну кризу, яку Росія створила на російсько-фінському кордоні восени 2023 року, і неодноразові російські погрози на адресу Фінляндії та ширшого альянсу НАТО.

"ISW продовжує вважати, що російські погрози на адресу країн - членів НАТО спрямовані для стримування Заходу. Натомість заяви російських чиновників і дипломатів про уявні загрози з боку НАТО спрямовані на створення інформаційних умов для виправдання і підтримки передбачуваної довгострокової геополітичної конфронтації з Заходом", - підкреслили аналітики.