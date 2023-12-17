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"Тепер будуть проблеми": Путін заявив про створення Ленінградського військового округу через вступ Фінляндії до НАТО

17 грудня, 2023 неділя
13:32
Світ Володимир Путін

Російський президент Володимир Путін заявив, що після вступу до НАТО у Фінляндії можуть виникнути проблеми з РФ. Також він анонсував створення Ленінградського військового округу

Про це інформує Интерфакс.

"Узяли затягли до НАТО Фінляндію. У нас що були з Фінляндією якісь суперечки? Усі суперечки, у тому числі територіального характеру в середині 20 століття давно вирішені", - сказав Путін в інтерв'ю журналісту Павлу Зарубіну в програмі "Москва. Кремль. Путін".

За його словами, тепер Росія створюватиме Ленінградський військовий округ і концентруватиме там "певні військові підрозділи".

"Проблем не було. Тепер будуть. Навіщо їм це треба, нісенітниця якась просто", - наголосив російський диктатор.

Також президент РФ зазначив, що раніше Росія і Фінляндія мали "найсердечніші стосунки".

"Так, у лісовому комплексі були проблеми, пов'язані з необхідністю лісопереробки всередині країни. Ну, і все. Це нісенітниця і дрібниці, насправді", - сказав Путін.

  • Нагадаємо, 4 квітня Фінляндія офіційно стала 31-м членом Північноатлантичного альянсу.
Росія
Володимир Путін
військові
російська армія
Фінляндія
НАТО
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