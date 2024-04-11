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Війна з Росією: хроніка
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РФ не збирається зупинятися в Україні та хронічно загрожує світу, - командувач сил НАТО в Європі Каволі

11 квітня, 2024 четвер
11:45
Війна з Росією

Верховний головнокомандувач Об’єднаних ЗС НАТО в Європі Крістофер Каволі вважає, що підтримка України у війні з Росією має вирішальне значення для світу

Про це про це він сказав на засіданні Комітету з питань збройних сил Палати представників США, інформує "Європейська правда".

"РФ не має наміру зупинятися на Україні. Росія становить хронічну загрозу... Ми переживаємо, м'яко кажучи, складні часи на Європейському театрі", - заявив Каволі.

Він зазначив, що  Європейське командування посилює свої сили за засоби стримування на усьому континенті.

Також Каволі сказав, що таких масштаб руйнувань та смертей, які РФ принесла в Україну, світ не бачив з часів Другої світової війни.

Також, за словами командувача, він занепокоєний "залежністю Росії від Китаю, Ірану та Північної Кореї у підтримці її військової кампанії в Україні".

"Ці країни формують взаємопов'язані стратегічні партнерства, намагаючись кинути виклик теперішньому порядку. Це глибоко ворожі дії національним інтересам США", - зазначив генерал.

  • 11 квітня стало відомо, що новопризначений президент Фінляндії Александр Стубб закликав лідерів країн НАТО бути менш "войовничими" у своїй риториці проти Росії. Натомість попередив готувати свої армії до потенційного конфлікту.

Теги:
Світ
Україна
Росія
НАТО
підтримка України
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