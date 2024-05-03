"Баєр" впевнено переміг "Рому" та продовжив шалену безпрограшну серію
У четвер, 2 травня, італійська "Рома" поступилась леверкузенському "Байєру" у першому півфіналі Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Баєра" з рахунком 2:0. У ворота "Роми" відзначились Флоріан Вірц і Роберт Андріх.
Повторна зустріч відбудеться 9 травня.
Ліга Європи
Півфінал. Перші матчі
2 травня
"Рома" (Італія) - "Баєр" (Німеччина) 0:2
Голи: Вірц, 28, Андріх, 73
- "Баєр" не програє вже у 47-му матчі поспіль у всіх турнірах. Це історичний рекорд серед команд елітних ліг Європи. Німці побили досягнення туринського "Ювентуса" - 43 гри без поразок.
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