"Баєр" пройшов "Вест Гем" в ЛЄ і встановив історичний рекорд у європейському футболі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Повторний матч чвертьфіналу ЛЄ "Вест Гем" - "Баєр" закінчився внічию 1:1. За англійців забив Мічейл Антоніо, а за німців Джеремі Фрімпонг.

Завдяки виграшу у першій зустрічі (0:2) "Баєр" пройшов у півфінал Ліги Європи, де зіграє проти італійської "Роми".

Окрім цього "Баєр" встановив історичний рекорд серед команд топ-5 ліг Європи. Команда Хабі Алонсо продовжила серію - 44 матчів без поразок в усіх турнірах. Німці побили досягнення туринського "Ювентуса" - 43 гри без поразок.

Ліга Європи

Чвертьфінал. Повторний матч

18 квітня

"Вест Гем" (Англія) - "Баєр" (Німеччина) 1:1

Голи: Антоніо, 13 - Фрімпонг, 89