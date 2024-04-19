"Баєр" пройшов "Вест Гем" в ЛЄ і встановив історичний рекорд у європейському футболі
У повторному матчі чвертьфіналу Ліги Європи англійський "Вест Гем" зіграв внічию з леверкузенським "Баєром"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Повторний матч чвертьфіналу ЛЄ "Вест Гем" - "Баєр" закінчився внічию 1:1. За англійців забив Мічейл Антоніо, а за німців Джеремі Фрімпонг.
Завдяки виграшу у першій зустрічі (0:2) "Баєр" пройшов у півфінал Ліги Європи, де зіграє проти італійської "Роми".
Окрім цього "Баєр" встановив історичний рекорд серед команд топ-5 ліг Європи. Команда Хабі Алонсо продовжила серію - 44 матчів без поразок в усіх турнірах. Німці побили досягнення туринського "Ювентуса" - 43 гри без поразок.
Ліга Європи
Чвертьфінал. Повторний матч
18 квітня
"Вест Гем" (Англія) - "Баєр" (Німеччина) 1:1
Голи: Антоніо, 13 - Фрімпонг, 89
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