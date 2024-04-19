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Головна Футбол "Баєр" пройшов "Вест Гем" в ЛЄ і встановив історичний рекорд у європейському футболі

"Баєр" пройшов "Вест Гем" в ЛЄ і встановив історичний рекорд у європейському футболі

19 квітня, 2024 п'ятниця
00:38
Футбол Баєр, Байєр, Ліга Європи

У повторному матчі чвертьфіналу Ліги Європи англійський "Вест Гем" зіграв внічию з леверкузенським "Баєром"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Повторний матч чвертьфіналу ЛЄ "Вест Гем" - "Баєр" закінчився внічию 1:1. За англійців забив Мічейл Антоніо, а за німців Джеремі Фрімпонг.

Завдяки виграшу у першій зустрічі (0:2) "Баєр" пройшов у півфінал Ліги Європи, де зіграє проти італійської "Роми". 

Окрім цього "Баєр" встановив історичний рекорд серед команд топ-5 ліг Європи. Команда Хабі Алонсо продовжила серію - 44 матчів без поразок в усіх турнірах. Німці побили досягнення туринського "Ювентуса" - 43 гри без поразок.

Ліга Європи

Чвертьфінал. Повторний матч

18 квітня

"Вест Гем" (Англія) - "Баєр" (Німеччина) 1:1

Голи: Антоніо, 13 - Фрімпонг, 89

Теги:
Спорт
Ліга Європи
єврокубки
Байєр
Результати футбольних матчів
Бундесліга
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