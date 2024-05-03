Понад 100 росіян загинули під час удару ATACMS по полігону на Луганщині, - NewsWeek
Українські війська завдали удару по російському полігону на південний захід від Можняківки на Луганщині, ймовірно, з чотирьох ATACMS і ліквідували 116 російських військовослужбовців
Про це пише NewsWeek.
Вперше відео атаки поділились волонтери OSINT-проєкту GeoConfirmed. Джерело повідомило, що на кадрах видно, як "український удар з 4 ПТРК, включно з одним невдалим, атакував російський полігон у Можняківці Луганської області". Судячи з кадрів, збитки будуть "значними".
Newsweek не зміг незалежно перевірити, коли і де були зняті кадри, і зв’язався з Міністерством оборони Росії за коментарем електронною поштою. У Кремлі інформацію про напад не коментують.
Розвідка з відкритих джерел X, OSINTtechnical, заявила, що ролик показує, як українські сили завдають удару по російському полігону трьома тактичними балістичними ракетами M39 ATACMS, які постачають США.
"Принаймні один ATACMS безпосередньо вразив групу з понад 100 російських солдатів, засипавши їх сотнями бомб M74 APAM", — йдеться в обліковому записі, опублікувавши фотографію групи солдатів, які зібралися в районі перед ударами.
Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що нещодавно Київ завдав удару по російському військовому полігону приблизно за 80 кілометрів за лінією фронту в тилу тимчасово окупованої Луганщини.
"Відео з геолокацією, опубліковане 1 травня, свідчить про те, що українські війська завдали удару по російському полігону на південний захід від Можняківки, ймовірно, з чотирьох ATACMS і, як повідомляється, убили 116 російських військовослужбовців", – йдеться в повідомленні ISW.
- У ніч на 30 квітня атаковано декілька військових об'єктів у Криму. Міноборони РФ та гауляйтер Криму Аксьонов заявляли, що удар здійснено ракетами ATACMS, про отримання яких повідомлялось напередодні.
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