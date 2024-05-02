РФ обстріляла село на Донеччині: серед загиблих – дитина

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, 2 травня 2024 року, о 18:30, російська армія завдала удару по с. Мемрик Покровського району. Попередньо, окупанти атакували населений пункт з РСЗВ "Град", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожий снаряд прилетів у приватний сектор, смертельно поранивши 65-річну бабусю та її 12-річного онука.

"Мама дівчинки та сусід дістали поранення різного ступеня тяжкості. Лікарі діагностували у них осколкові й мінно-вибухові травми", - зазначили в ОГП й уточнили, що на момент обстрілу місцеві жителі перебували на подвір’ях будинків.

Унаслідок обстрілу також було пошкоджено 7 будинків та автомобіль.

Відкрито провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).