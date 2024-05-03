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Прем'єр-міністр Грузії відмовився відвідати США через закон про "іноагентів"

3 травня, 2024 п'ятниця
05:39
Світ Грузія та США
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​​​​​​​Грузинська сторона відмовилася від запрошення відвідати США через застереження, які висловив Вашингтон до Тбілісі

Про це йдеться в повідомленні міністерства закордонних справ Грузії.

"Сьогодні була оприлюднена заява посла США про те, що до США були запрошені високопосадовці уряду Грузії, від чого грузинська сторона відмовилася. У зв’язку з цим уточнюємо, що прем’єр-міністра Грузії запросили до США із застереженням, що перед візитом парламент Грузії мав тимчасово припинити обговорення законопроєкту про "Прозорість іноземного впливу", – зазначено в заяві. 

У МЗС Грузії наголосили, що здійснення візиту із застереженнями "не відповідає духу партнерства, яке має базуватися "на взаємній повазі та взаємній довірі".

Перед тим посольство США в Грузії опублікувало заяву пані посла Робін Данніган, яка розповіла про відмову урядовців відвідати Вашингтон.

"Нещодавно ми запросили високопосадовців уряду Грузії безпосередньо спілкуватися з найвищими лідерами США для обговорення нашого стратегічного партнерства та будь-яких проблем з допомогою США. На жаль, грузинська сторона вирішила не приймати це запрошення", – зазначила Данніган.

Вона також зауважила, що останніми тижнями вибір уряду Грузії "відвів країну від її євроатлантичного майбутнього – місця призначення, якого бажала більшість грузинів". Амбасадорка США в Грузії додала, що партія влади, схоже, налаштована розвинути законодавство, несумісне з ЄС, а крім того, дехто з цієї партії вирішив "напасти на найбільших прихильників суверенітету Грузії – США та ЄС". 

"За останні 32 роки ми побудували партнерство на основі спільних цінностей та спільного бажання бачити Грузію як члена західної сім'ї демократій. Ми відмовляємося змінювати нашу відданість грузинському народу та майбутньому Грузії, майбутнього в Європі, де всі грузини, які бачили переваги наших інвестицій та програм, знають, що буде знайдено більший мир та процвітання", написала пані посол і закликала грузинський уряд повернути країну на шлях до євроатлантичного майбутнього, як це написано в конституції Грузії. 

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року в парламенті Грузії знову ініціювали цей законопроєкт. Очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.

Парламент Грузії 17 квітня у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

Під час акції протесту проти закону про "іноагентів" у центрі Тбілісі в ніч проти 1 травня сталися сутички між правоохоронцями й учасниками мітингу. Поліція затримала 63 людей, повідомляють і про 6 постраждалих поліцейських.

1 травня парламент Грузії ухвалив законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні. На вулицях Тбілісі знову почалися сутички між активістами та МВС.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала грузинів зробити вибір між Європою та Росією, коментуючи скандальний закон про "іноагентів".

Теги:
Грузія
США
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