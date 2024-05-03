Пєсков відхрещується від застосування РФ хімічної зброї: російські фейки і маніпуляції за 2 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 2 травня російська пропаганда запустила 2 фейки.

Фейк: Ворожий TG-канал "RT на русском" поширив сюжет із підписом: "ЗСУ вбивали мирних жителів Авдіївки та скидали їхні тіла у колодязі чи ховали на городах".

"Такі фейки рашисти поширюють щоразу після окупації українських населених пунктів. Їхня мета – демонізувати ЗСУ та нав'язати російській армії образ "визволителів" і "спасителів", що, звісно, не є правдою, оскільки єдині образи, які підходять російській армії – образи вбивць та окупантів", - наголошує Центр.

Фейк: TG-канал "Осташко! Важное" поширив відеозапис із наступним повідомленням: "Десять років минуло з дня трагедії в Будинку профспілок в Одесі. 2 травня 2014 року українські націоналісти загнали противників держперевороту в будівлю на міській площі, а потім підпалили".

"Події в Одесі 2 травня 2014 року вже давно стали елементом гібридної війни проти України, в рамках якої росіяни поширюють фейки та використовують прийом підміни понять. "Противниками "держперевороту" були проросійські сепаратисти. До того ж учасники сепаратистського руху самі забарикадувались у Будинку профспілок, звідки продовжували вчиняти свої провокації, в результаті яких виникла пожежа з трагічними наслідками", - спростовує ЦПД.

Маніпуляція: Речник Путіна Пєсков заявив: "Звинувачення у застосуванні Росією хімзброї проти ЗСУ голослівні та нічим не підкріплені".

"Очевидно, що такі меседжі – це лише спроба відвести від себе відповідальність від чергового злочину армії РФ. Речнику російського диктатора варто подивитись TG-канали z-воєнкорів, які іноді публікують відео, що підтверджують газові атаки на фронті", - пояснили у ЦПД.