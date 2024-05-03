ISW оцінив відносини Шойгу й Путіна після невдач Кремля в досягненні військових цілей в Україні

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що під час зустрічі Дюмін зосередився на трьох темах - підтримка і забезпечення житлом учасників бойових дій в Україні, вдосконалення російської оборонно-промислової бази і поліпшення медичної системи в Тульській області.

"Заява Дюміна була спробою завоювати прихильність Путіна після того, як той відпав від Путіна під час заколоту ПВК Вагнера Євгена Пригожина наприкінці червня 2023 року", - припускають аналітики.

Вони вважають, що Путін навмисно оприлюднив свою зустріч з Дюміним після арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова та перед інавгурацією президента 7 травня, ймовірно, щоб покарати Шойгу за невиконання військових цілей Кремля.