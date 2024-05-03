ISW оцінив відносини Шойгу й Путіна після невдач Кремля в досягненні військових цілей в Україні
Президент Росії Володимир Путін 2 травня провів зустріч з губернатором Тульської області, афілійованим з "ПВК Вагнера", Олексієм Дюміним. Це може свідчити про те, що Путін прагне покарати міністра оборони РФ Сергія Шойгу за нездатність досягти військових цілей в Україні
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Зазначається, що під час зустрічі Дюмін зосередився на трьох темах - підтримка і забезпечення житлом учасників бойових дій в Україні, вдосконалення російської оборонно-промислової бази і поліпшення медичної системи в Тульській області.
"Заява Дюміна була спробою завоювати прихильність Путіна після того, як той відпав від Путіна під час заколоту ПВК Вагнера Євгена Пригожина наприкінці червня 2023 року", - припускають аналітики.
Вони вважають, що Путін навмисно оприлюднив свою зустріч з Дюміним після арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова та перед інавгурацією президента 7 травня, ймовірно, щоб покарати Шойгу за невиконання військових цілей Кремля.
- Нещодавно Шойгу виступив із заявами щодо війни в Україні й заявив про нібито посилення російського наступу біля Часового Яру, Авдіївки та Донецька.
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