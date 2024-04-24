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Війна з Росією: хроніка
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Шойгу заявив про посилення наступу РФ на сході України: в ISW оцінили заяви російського міністра

24 квітня, 2024 середа
06:34
Війна з Росією Сергій Шойгу

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу виступив із заявами щодо війни в Україні й заявив про нібито посилення російського наступу біля Часового Яру, Авдіївки та Донецька

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що 23 квітня Шойгу виступив на колегії міноборони Росії й зосередився на нещодавньому захопленні Росією Богданівки, Первомайського і Новомихайлівки. Проте ISW поки що не має візуального підтвердження того, що російські війська захопили всі ці населені пункти.

Аналітики припускають, що російський міністр намагається зобразити різноманітні поточні наступальні операції РФ на сході України як однаково успішні, попри неоднозначний і обмежений тактичний успіх Росії на цих напрямках. 

"Російські війська, ймовірно, активізують поточні наступальні операції в найближчі тижні, щоб використати українські матеріальні обмеження напередодні очікуваного прибуття допомоги безпеки США", - вважають аналітики.

Крім цього, зосередженість Шойгу на російських наступальних операціях поблизу Часового Яру, на захід від Авдіївки та на захід і південний захід від Донецька додатково вказує на те, що російські окупанти, ймовірно, посилять наступ у цих районах.

Також Шойгу заявив, що росіяни посилять удари по українських логістичних центрах і сховищах західної зброї. Це може свідчити про те, що російські війська можуть змінити свої цілі, щоб вразити українську транспортну інфраструктуру, логістику та військові складські об’єкти.

  • 23 квітня Шойгу заявив, що у 2024 році армії РФ надійдуть перші зразки зенітної ракетної системи нового покоління С-500.
Теги:
Росія
Донецьк
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Сергій Шойгу
Авдіївка
Часів Яр
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