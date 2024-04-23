Шойгу пообіцяв, що цьогоріч російська армія отримає перші зразки ЗРК С-500
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що у 2024 році армії РФ надійдуть перші зразки зенітної ракетної системи нового покоління С-500
Про це повідомляє Інтерфакс.
"Цього року до військ надійдуть: перші зразки зенітної ракетної системи нового покоління С-500 у двох модифікаціях - зенітні ракетні комплекси дальньої дії та комплекси протиракетної оборони, зенітні ракетні комплекси С-400, С-300В4, Бук-М3, Тор-М2У, радіолокаційні станції нового покоління", - повідомив Шойгу.
Він також заявив, що вдвічі буде збільшено постачання зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" у 2024 році.
С-500 "Прометей" (АТ "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") – нове покоління систем ППО дальньої дії, які зможуть збивати цілі в ближньому космосі. В ньому передбачається застосувати принцип роздільного вирішення завдань, а саме знищення балістичних і аеродинамічних цілей.
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