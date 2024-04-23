Шойгу пообіцяв, що цьогоріч російська армія отримає перші зразки ЗРК С-500

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Цього року до військ надійдуть: перші зразки зенітної ракетної системи нового покоління С-500 у двох модифікаціях - зенітні ракетні комплекси дальньої дії та комплекси протиракетної оборони, зенітні ракетні комплекси С-400, С-300В4, Бук-М3, Тор-М2У, радіолокаційні станції нового покоління", - повідомив Шойгу.

Він також заявив, що вдвічі буде збільшено постачання зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" у 2024 році.

С-500 "Прометей" (АТ "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") – нове покоління систем ППО дальньої дії, які зможуть збивати цілі в ближньому космосі. В ньому передбачається застосувати принцип роздільного вирішення завдань, а саме знищення балістичних і аеродинамічних цілей.