Шойгу пообіцяв, що ЧФ РФ цьогоріч отримає три малі ракетні кораблі
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в поточному році Чорноморський флот РФ отримає три малі ракетні кораблі
Про це повідомляє видання "Крим. Реалії"
Як стверджує голова відомств, це будуть кораблі проєкту "Каракурт".
Корвети типу "Каракурт" здатні запускати до восьми крилатих ракет та оснащені одним із варіантів зенітно-ракетного комплексу "Панцир".
- 4 листопада 2023 року корвет "Аскольд" класу "Каракурт", який ще не увійшов до складу ВМФ Росії, був уражений, мабуть, крилатою ракетою. Згодом Україна оголосила про знищення корабля. Міноборони Росії охарактеризувало його як "ушкоджений".
- За даними українських військових, минулого місяця затонув патрульний корабель "Сергій Котов", а також пошкоджено великі десантні кораблі "Костянтин Ольшанський", "Ямал", "Азов" та розвідувальний корабель "Іван Хурс".
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