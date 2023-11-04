Рух через Кримський міст призупинено. Аксьонов заявив про роботу ППО окупантів
Вдень у суботу, 4 листопада 2023 року, в тимчасово окупованому місті Керч (АР Крим, Україна) чутно звуки вибухів. Керченський (він же Кримський) міст задимлено, рух по ньому призупинено
Про зупинку руху на невизачений час о 15:35 повідомив офіційний ТГ-канал Кримського мосту.
"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Тих, хто перебуває на мосту та в зоні огляду, просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", - йдеться у повідомленні.
Місцеве видання Kerch FM, що підтримує російських загарбників, о 16:26 поінформувало про "роботу ППО".
Проукраїнський ТГ-канал "Кримський вітер" своєю чергою виклав світлину (див. вище) та відео задимлення в районі Кримського мосту.
Задіяння росіянами ППО в Керчі підтвердив підконтрольний Кремлю голова окупаційної адміністрації Кримського півострова Сергій Аксьонов.
"У районі суднобудівного заводу ім. Бутоми (суднобудівельний завод "Залив", - ред.) у Керчі відпрацювала ППО, частина уламків збитих ракет упала на територію одного з сухих доків. Постраждалих немає", - зазначив Аксьонов о 17:05.
Кореспондент порталу "Крим.Реалії" (проєкт Радіо Свобода) повідомляє з місця подій, що над містом Керч було чутно звуки щонайменше двох ракет, що пролітали.
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