Міноборони РФ визнало прильот по суднобудівному заводу "Залив" у Криму
Міноборони російських терористів не заперечило ракетний удар по суднобудівному заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму
Про це повідомляє російська державна пропагандистська агенція РИА-Новости.
Російська пропаганда заявила, що ЗСУ запустили 15 ракет по суднобудівному заводу у Керчі. ППО агресора нібито збила 13 об'єктів. Жодних підтверджень росіяни не прикріпили.
"Внаслідок влучання крилатої ракети противника - зазнав пошкодження корабель, що перебував на заводі", - йдеться у заяві терористів.
- Вдень у суботу, 4 листопада, в тимчасово окупованому місті Керч у Криму було чутно звуки вибухів. В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердили успішні удари по суднобудівному заводу "Залив".
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