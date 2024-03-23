У Криму прогриміли вибухи. Ситуація ввечері 23 березня
Ввечері суботи, 23 березня, російські окупанти оголосили повітряну тривогу та заявили про роботу ППО у тимчасово окупованому Криму
Про вибухи повідомив проукраїнський телеграм-канал "Крымский ветер".
Ближче до 22:00 росіяни оголосили у Криму повітряну тривогу. Сирена пролунала у військових частинах окупантів також перекрили рух через Керченський міст і підняли у небо винищувачі.
Станом на 22:20 було відомо про численні вибухи у Севастополі - у районі мису Фіолент та Козачої бухти. Гучно було також в районі аеродрому Бельбек. Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив про буцімто роботу ППО, нібито поранено дитину.
"Севастопольці порівнюють силу вибухів як під час прильоту кораблями у Севморзаводі чи штабу ЧФ. Містяни в шоці", - пишуть місцеві.
Партизани з руху спротиву "Атеш" розповіли, що передали Силам оборони України актуальну інформацію з Криму.
Развожаєв заявив, що російська ППО нібито збила більше ніж 10 ракет.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.75 Купівля 38.75Продаж 39.28
- EUR Купівля 42.04Продаж 42.81
- Актуальне
- Важливе