У Криму прогриміли вибухи. Ситуація ввечері 23 березня

Про вибухи повідомив проукраїнський телеграм-канал "Крымский ветер".

Ближче до 22:00 росіяни оголосили у Криму повітряну тривогу. Сирена пролунала у військових частинах окупантів також перекрили рух через Керченський міст і підняли у небо винищувачі.

Станом на 22:20 було відомо про численні вибухи у Севастополі - у районі мису Фіолент та Козачої бухти. Гучно було також в районі аеродрому Бельбек. Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив про буцімто роботу ППО, нібито поранено дитину.

"Севастопольці порівнюють силу вибухів як під час прильоту кораблями у Севморзаводі чи штабу ЧФ. Містяни в шоці", - пишуть місцеві.

Партизани з руху спротиву "Атеш" розповіли, що передали Силам оборони України актуальну інформацію з Криму.

Развожаєв заявив, що російська ППО нібито збила більше ніж 10 ракет.

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