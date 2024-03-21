У Росії заявили про запуск масового виробництва 3-тонних авіабомб ФАБ-3000
У Росії заявили, що на підприємстві ОПК Нижегородської області запустили масове виробництво 3-тонних авіабомб ФАБ-3000 та збільшили - ФАБ-500 та ФАБ-1500
Про це було повідомлено під час інспекції міністра оборони РФ Сергя Шойгу підприємств ОПК Нижегородської області, інформують пропагандисти з RT.
Керівники підприємств ОПК повідомили міністра, що у лютому розпочалося масове виробництво тритонних авіаційних бомб ФАБ-3000.
Шойгу також доповіли, що на підприємствах у Нижегородській області багаторазово збільшено виробництво авіаційних бомб ФАБ-500, удвічі збільшено виробництво ФАБ-1500.
Шойгу на нараді за результатами інспекції заявив про зміни у виробництві артилерійських боєприпасів та компонентів до них, інформує Interfax.
"Якщо говорити про виготовлення артилерійських боєприпасів, то щодо виробництва компонентів до цих боєприпасів обсяг збільшено майже в 22 рази, 75% компонентів відновлюється, що дозволяє нам підтримувати на достатньому рівні постачання снарядів до зони спеціальної військової операції. Тобто ті завдання, які ми ставили рік тому – виконано. Побудовано нові цехи, і вони запрацювали на повну силу", - сказав Шойгу
Він також додав, що підприємства працюють цілодобово, у три зміни і без вихідних.
У міноборони РФ додали, що з минулого року обсяг виробництва артилерійських та авіаційних боєприпасів збільшено вп'ятеро.
- Нещодавно стало відомо, що Росія почала використовувати потужну фугасну авіабомбу FAB-1500, яка сама наводиться на ціль.
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