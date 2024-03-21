У Росії заявили про запуск масового виробництва 3-тонних авіабомб ФАБ-3000

Про це було повідомлено під час інспекції міністра оборони РФ Сергя Шойгу підприємств ОПК Нижегородської області, інформують пропагандисти з RT.

Керівники підприємств ОПК повідомили міністра, що у лютому розпочалося масове виробництво тритонних авіаційних бомб ФАБ-3000.

Шойгу також доповіли, що на підприємствах у Нижегородській області багаторазово збільшено виробництво авіаційних бомб ФАБ-500, удвічі збільшено виробництво ФАБ-1500.

Шойгу на нараді за результатами інспекції заявив про зміни у виробництві артилерійських боєприпасів та компонентів до них, інформує Interfax.

"Якщо говорити про виготовлення артилерійських боєприпасів, то щодо виробництва компонентів до цих боєприпасів обсяг збільшено майже в 22 рази, 75% компонентів відновлюється, що дозволяє нам підтримувати на достатньому рівні постачання снарядів до зони спеціальної військової операції. Тобто ті завдання, які ми ставили рік тому – виконано. Побудовано нові цехи, і вони запрацювали на повну силу", - сказав Шойгу

Він також додав, що підприємства працюють цілодобово, у три зміни і без вихідних.

У міноборони РФ додали, що з минулого року обсяг виробництва артилерійських та авіаційних боєприпасів збільшено вп'ятеро.