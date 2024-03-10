Росія почала використовувати потужну фугасну авіабомбу FAB-1500, яка сама наводиться на ціль, - CNN

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що бомба FAB-1500, фактично 1,5-тонна зброя, майже половина якої складається з фугасів. Її скидають винищувачі з відстані приблизно 60-70 км, поза зоною дії багатьох українських ППО, пише видання. FAB-1500 є ще одним прикладом того, як Росія веде свою війну в Україні, завдаючи величезних руйнувань, перш ніж спробувати захопити територію.

FAB-1500 наводиться на ціль за допомогою системи наведення та висувних крил, які дозволяють йому ковзати до цілі. Джозеф Тревітік, який писав про розробку бомби для TheWarZone, каже, що вони "пропонують новий і набагато більш руйнівний варіант удару з дистанції для багатьох російських тактичних реактивних літаків, який також допомагає пілотам триматися далі від оборони противника".

Солдат 46 окремої аеромобільної бригади сказав CNN у Красногорівці на Донеччині: "Раніше нас обстрілювали лише з артилерії. Тепер орки взялися за місто більш агресивно і почали використовувати засоби ВПС, зокрема FAB-1500".

За його словами, ці бомби завдають значних руйнувань і, "якщо виживеш, то гарантовано буде контузія". Він додав, що це чинить великий тиск на моральний стан солдатів.

Речник ВПС України Юрій Ігнат сказав CNN, що напередодні та під час бою за Авдіївку за кілька днів було випущено сотні авіабомб, зокрема тільки на Авдіївському напрямку за 48 годин їх використано 250 штук.

FAB-1500 є найпотужнішою в сімействі "тупих бомб" радянської епохи, які зараз перетворюються на заводі під Москвою в дешеву, але потужну версію ракети, пише CNN.