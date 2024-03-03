Росіяни скинули авіабомбу на Курахове: поранено 16 людей
Вдень, 3 березня, росіяни скинули авіабомбу на Курахове Донецької області. Відомо про 16 поранених, з них двоє у важкому стані
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Курахове потрапило під вогонь сьогодні в обід - ворог поцілив у самий центр міста, пошкодив щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу", - написав Філашкін.
Фото: голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін
На місці злочину працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники.
Фото: голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін
- Уночі неділі, 3 березня, російські війська обстріляли місто Мирноград Донецької області. Внаслідок ракетних ударів поранені троє людей, у місті багато руйнувань. Також вранці окупанти вдарили по Покровську - там двоє постраждалих.
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