Окупанти вночі вдарили ракетами по Мирнограду: є постраждалі та руйнування

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що росіяни ударили ракетами по Мирнограду опівночі. Унаслідок атаки поранено трьох людей.

Також окупанти у місті пошкодили 17 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, 2 заклади освіти, 2 крамниці і банк.





Крім того, зранку 3 березня під вогонь загарбників потрапив Покровськ - там пошкоджено 9 багатоповерхівок, 3 приватні будинки та 2 заклади освіти.

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини, зокрема й Краматорський та Бахмутський райони.