Окупанти вночі вдарили ракетами по Мирнограду: є постраждалі та руйнування
Уночі неділі, 3 березня, російські війська обстріляли місто Мирноград у Покровському районі Донецької області. Внаслідок ракетних ударів поранення отримали троє містян, виникло багато руйнувань
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зазначається, що росіяни ударили ракетами по Мирнограду опівночі. Унаслідок атаки поранено трьох людей.
Також окупанти у місті пошкодили 17 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, 2 заклади освіти, 2 крамниці і банк.
Крім того, зранку 3 березня під вогонь загарбників потрапив Покровськ - там пошкоджено 9 багатоповерхівок, 3 приватні будинки та 2 заклади освіти.
Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини, зокрема й Краматорський та Бахмутський райони.
- Уночі 2 березня росіяни атакували Одесу "шахедами". Безпілотник влучив у житловий будинок, внаслідок чого загинуло десятеро людей, серед них - троє дітей.
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