Удар по 9-поверхівці в Одесі: вбито 3-річного хлопчика, тіло матері шукають

Про це повідомляє одеська обласна прокуратура, місцева газета "Думська", голова Одеської ОДА Олег Кіпер та ДСНС.

Безпілотник, запущений росіянами, влучив у 9-поверховий будинок спального району міста на Добровольського, 134. Частина під’їзду з 18 квартир зруйнована.

Станом на 12:50 кількість загиблих під завалами будинку становить 4 осіб.

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Голова ОДА повідомив, що рятувальники деблокували з-під завалів тіло людини, а ДСНС уточнила, що було виявлено тіло дитини.

За повідомленням ДСНС з-під завалів дістали тіло 3-річного хлопчика. Одеська міськрада написала, що хлопчика звали Тимофій, його мати досі перебуває під зруйнованим будинком, рятувальники шукають її.

За даними Офісу генпрокурора, під завалами ще можуть бути люди, безвісти зниклими вважаться 6 жителів будинку.